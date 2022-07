MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Dal giorno dopo Palermo – Reggiana si intensificheranno tutte quelle che sono le operazioni per portare il nuovo tecnico in rosanero. Come riporta Il Giornale di Sicilia, Eugenio Corini rimane in pole position per aggiudicarsi il ruolo.

A occuparsi della scelta è la parte sportiva del City Group e in particolare Brian Marwood con l’assistenza di Luciano Zavagno: oltre a Corini è stata registrata la disponibilità di Ranieri. Restano sullo sfondo profili come quelli di D’Angelo, Semplici e Andreazzoli.

Pur con l’esordio in campionato che ormai dista due sole settimane, il City Football Group ha scelto la strada della pazienza: nessuna fretta per la scelta del nuovo tecnico.

