Secondo pareggio in campionato per il Palermo, che non riesce a battere la Cremonese. È proprio la squadra ospite a giocare meglio ma a passare in vantaggio sono i rosanero con un gran gol di Trajkovski. Nella ripresa arriva il pari di Strefezza anche a causa di un’indecisione di Brignoli. I grigiorossi vanno in vantaggio con Mogos ma i rosanero vengono salvati da Mazzotta e da una traversa clamorosa colpita da Carretta all’ultimo respiro. Tedino viene fischiato dai tifosi, che sembrano aver trovato il principale colpevole di questo inizio stentato di stagione.

ORE 22.56 – FINISCE LA GARA. PALERMO – CREMONESE 2 – 2

49′ s.t. – Traversa di Carretta. Ultima emozione della gara con il grigiorosso che prende palla a centrocampo e si invola verso Brignoli. Arrivato davanti al portiere da solo, però, stampa la palla sulla traversa.

47′ s.t. – Che occasione per Haas. Bella palla di Jajalo dalla destra, lo svizzero si inserisce dentro l’area di rigore ma il suo tiro viene respinto da un ottimo Radunovic.

46′ s.t. – CAMBIO NELLA CREMONESE! Esce Castagnetti, entra Kresic. Tre minuti di recupero.

44′ s.t. – PAREGGIO DEL PALERMO! Gran tiro di Haas, respinta di Radunovic ma Mazzotta si avventa sulla respinta corta e insacca il pallone in rete.

42′ s.t. – OCCASIONISSIMA PER IL PALERMO! Gran palla di Jajalo per Nestorovski che di testa colpisce verso l’incrocio dei pali, gran parata di Radunovic.

41′ s.t. – Il Palermo non riesce a creare pericoli dalle parti di Radunovic. Manovra lenta e la Cremonese si difende bene.

37′ s.t. – CREMONESE IN VANTAGGIO! Castagnetti batte un calcio d’angolo, Salvi perde la marcatura di Mogos che colpisce di testa e insacca alla destra di un incolpevole Brignoli. Palermo – Cremonese 1 – 2.

35′ s.t. – ULTIMO CAMBIO NEL PALERMO! Esce Puscas, entra Moreo. Fischi per Tedino in seguito al cambio, il rumeno ci stava provando.

32′ s.t. – AMMONITO BELLUSCI! Piede a martello su Emmers nel tentativo di mantenere il possesso palla.

27′ s.t. – Doppia occasione per Puscas: nella prima l’attaccante è bravo a girare una palla sporca, para Radunovic; sugli sviluppi del calcio d’angolo, il colpo di testa del rumeno finisce sul fondo.

26′ s.t. – SECONDO CAMBIO DI TEDINO! Esce Falletti, entra Nestorovski. Doppia punta nei rosanero.

24′ s.t. – Tarda ad arrivare la reazione del Palermo, i rosanero hanno accusato il colpo del pareggio arrivato in quel modo.

19′ s.t. – PAREGGIO DELLA CREMONESE! Il neo-entrato Strefezza crossa dalla sinistra, Brignoli si sposta verso il centro dell’area di rigore ma viene ingannato dalla traiettoria del pallone, che si insacca in rete. Errore grave del portiere rosanero.

18′ s.t. – CAMBIO NEI GRIGIOROSSI! Esce Perrulli, entra Strefezza.

18′ s.t. – AMMONIZIONE PER HAAS! Fallo tattico dello svizzero.

17′ s.t. – Jajalo batte la punizione ma la palla finisce alta non di molto.

16′ s.t. – Trajkovski guadagna un fallo dal limite dell’area di rigore. Punizione interessante per i rosanero.

11′ s.t. – CAMBIO NELLA CREMONESE! Esce Boultam, entra Carretta.

9′ s.t. – Occasione per il Palermo! Gran palla di Haas per Puscas che davanti al portiere si vede respingere la conclusione. Poteva tentare lo scavetto…

7′ s.t. – CAMBIO NEL PALERMO! Esce Szyminski, entra Haas. Cambio di modulo per Tedino, 4-3-2-1. Problemi fisici per il polacco.

5′ s.t. – La Cremonese fa la partita. Il Palermo si difende con tutti gli effettivi sotto la linea della palla. Castagnetti tenta la conclusione di sinistro, palla alta.

2′ s.t. – Ci prova Claiton. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Castagnetti crossa per il difensore che colpisce di testa ma non inquadra la porta.

ORE 22.06 – INIZIA LA RIPRESA! Nessun cambio.

ORE 22.05 – Le squadre stanno rientrando in campo. I rosanero attaccheranno da sinistra verso destra.

ORE 21.48 – FINE PRIMO TEMPO. PALERMO IN VANTAGGIO. Il gol di Trajkovski toglie la castagne dal fuoco, i rosanero stanno soffrendo. La Cremonese è viva ed è andata vicina al pareggio. Nella ripresa serve un cambio di marcia.

44′ p.t. – Ancora Puscas! Questa volta l’attaccante non approfitta di un errore di Terranova. Il tiro è sbilenco e finisce sul fondo.

41′ p.t. Grande occasione per Puscas. Si sveglia il rumeno, sposta Claiton con una spallata e tira al volo dalla sinistra dell’area di rigore. Palla fuori di poco.

38′ p.t. – Erroraccio di Rajkovic che di testa respinge corto sui piedi di Arini. Il tiro del giocatore della Cremonese viene respinto di mano dal giocatore rosanero. L’arbitro non vede ma era rigore.

33′ p.t. – Mazzotta rischia l’autogol! La Cremonese attacca dalla sinistra, il cross del laterale mancino taglia l’area di rigore e Mazzotta, per provare a respingere, quasi non spinge la palla nella porta rosanero.

30′ p.t. – La Cremonese prova a reagire ma la difesa rosanero chiude bene.

26′ p.t. – GRAN GOL DI TRAJKOVSKI, PALERMO IN VANTAGGIO! Il macedone approfitta di una respinta difettosa della difesa e con un tiro a giro dal limite dell’area mette la palla sotto il sette, la palla bacia la traversa e finisce in rete.

25′ p.t – Ci prova il Palermo! Murawski alza la palla verso Salvi che di testa prova a servire Puscas. Il rumeno viene anticipato ma la palla rimane in area di rigore. Trajkovski prova a concludere ma il tiro viene rimpallato dalla solida difesa ospite.

21′ p.t. – Fase di stanca del match dopo un inizio vivace. La Cremonese si difende bene e prova a ripartire, il Palermo non riesce a pungere.

17′ p.t. – Jajalo ci prova da lontano. Tiro velleitario e palla che finisce in curva.

14′ p.t. – Occasionissima per la Cremonese! Emmers si inserisce benissimo e crossa per Brighenti. L’attaccante si gira e conclude di sinistro da dentro l’area di rigore. Palla a lato.

11′ p.t. – Il Palermo si è stanziato in zona offensiva. Jajalo padrone del centrocampo.

9′ p.t. – Ogni volta che attacca la Cremonese si rende pericolosa arrivando dalle parti di Brignoli, che ancora però non ha compiuto interventi.

7′ p.t. – Ci prova Falletti, palla deviata in calcio d’angolo da Migliore. Sugli sviluppi ci prova Murawski ma il diagonale finisce sul fondo.

5′ p.t. – Prima azione interessante del Palermo. Trajkovski allarga a destra per Falletti che crossa verso Puscas. L’attaccante viene anticipato. Sul ribaltamento di fronte, Bellusci compie un buon intervento dentro l’area di rigore.

1′ p.t. – Prima conclusione del match. Emmers ci prova dal limite dell’area, palla alta.

ORE 21.03 – Inizia la partita!

ORE 21.01 – Il capitano del Palermo è Mato Jajalo, quello della Cremonese Brighenti. I rosanero attaccheranno da destra verso sinistra.

ORE 21.00 – Le squadre stanno entrando in campo. Palermo in maglia rosa e pantaloncini neri. Cremonese in completo bianco.

ORE 20.18 – Pochi tifosi allo stadio. Il traffico al di fuori del Barbera è scorrevole.

ORE 19.50 – La Cremonese entra in campo per il riscaldamento. Fischiato Emanuele Terranova, ex Primavera del Palermo e Frosinone.

Prima di campionato al “Barbera” per il Palermo di Bruno Tedino che affronta la Cremonese, reduce dal pareggio contro il Pescara. Anche i rosanero hanno ottenuto lo stesso risultato nella gara dell’Arechi contro la Salernitana.

Le formazioni ufficiali del match:

Palermo (3-4-2-1): Brignoli, Szyminski, Bellusci, Rajkovic; Salvi, Murawski, Jajalo, Mazzotta; Falletti, Trajkovski; Puscas. All. Tedino.

A disposizione: Pomini, Alastra, Accardi, Struna, Moreo, Embalo, Aleesami, Fiordilino, Santoro, Nestorovski, Pirrello, Haas.

Cremonese (4-3-3): Radunovic; Mogos, Claiton, Terranova, Migliore; Emmers, Castagnetti, Arini; Boultam, Brighenti, Perrulli. All. Mandorlini.

A disposizione: Ravaglia, Volpe, Kresic, Croce, Marconi, Strefezza, Del Fabro, Carretta, Renzetti.

ARBITRO: Luigi Nasca (Bari).

Assistenti: Paolo Formato (Benevento) – Giovanni Luciano (Lamezia Terme).

Quarto ufficiale: Valerio Maranesi (Ciampino).

