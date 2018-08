Il caso Finworld, con la richiesta della FIGC di sostituire le garanzie fideiussorie per l’iscrizione al campionato presentate da quelle società che si erano affidate a Finworld stessa (società leader in garanzie bancarie ma non più ritenuta idonea dalla Lega calcio) aveva un po’ preoccupato i tifosi del Palermo, coinvolti nella vicenda insieme al Lecce ed altre squadre di Serie C.

Come ribadito, però, dal presidente Zamparini e dalla società rosanero stessa con un comunicato ufficiale, il Palermo si sta già muovendo per regolarizzare il tutto entro il termine stabilito del 28 settembre dato che, viceversa, si andrebbe in contro ad una penalizzazione di 8 punti più ammenda da 800.000 euro.

L’attuale presidente del CDA rosanero, Daniela De Angeli tranquillizza ulteriormente tutti: “Ci siamo attivati spontaneamente – dice al Giornale di Sicilia – per sostituire la polizza, prima del comunicato della FIGC. Nel momento in cui l’abbiamo sottoscritta, la società Finworld era in bonis e la domanda di iscrizione era stata accettata”.

“Pensiamo, comunque, di regolarizzare il tutto entro la fine della prossima settimana, poi invieremo la documentazione alla Lega nei tempi previsti”. Nessun problema, dunque, per il club rosanero. Non arriverà alcuna penalizzazione.

