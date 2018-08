Dopo il debutto dai due volti a Salerno (buon primo tempo, meno il secondo) il Palermo si affida ai due volti nuovi, Puscas e Falletti, per trovare i primi gol stagionali in campionato. Il fantasista ex Ternana e l’attaccante ex Novara – secondo il Giornale di Sicilia – partiranno dal primo minuto e dovranno dare nuova linfa all’attacco rosanero.

Il Palermo va così a caccia della prima vittoria in campionato davanti a un “Renzo Barbera” che conterà davvero pochi spettatori. La vendita dei biglietti, infatti, procede a rilento e non si andrà tanto lontani dai poco più dei 2000 abbonati.

Fino a stasera reggerà il rebus Nestorovski: oggi, infatti, chiuderà il mercato estero e il Palermo saprà finalmente se potrà fare o meno affidamento sull’attaccante macedone per il resto della stagione. I rosanero vorrebbero cederlo ma le offerte non sono state convincenti. La sensazione è che, alla fine, Nestorovski resterà.

I rosanero dovrebbero sfidare la Cremonese con lo stesso modulo visto a Salerno, il 3-4-1-2. A centrocampo torna Jajalo. La squadra di Mandorlini, dal canto suo, dovrà fare a meno di Montalto e Castrovilli infortunati e di Greco, squalificato per l’espulsione rimediata contro il Pescara alla prima giornata. Fischio di inizio alle ore 21.

