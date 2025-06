Palermo, Desplanches in partenza: il Vicenza sogna il ritorno ​​

Il futuro di Desplanches è ancora tutto da scrivere. Il giovane portiere del Palermo, attualmente protagonista in Slovacchia con l’Italia Under 21 agli Europei, potrebbe lasciare la Sicilia già in questa sessione estiva di calciomercato, dopo una stagione poco convincente tra i pali rosanero.

Il club di Viale del Fante, che lo aveva prelevato dal Vicenza — dopo un anno in prestito al Trento — starebbe valutando l’ipotesi di mandarlo nuovamente in prestito per consentirgli di accumulare esperienza. Le pretendenti in Serie B non mancheranno, ma tra le opzioni prende corpo anche l’idea di un suggestivo ritorno in biancorosso, in Serie C.

Secondo quanto riportato da Il Giornale di Vicenza, la trattativa appare tutt’altro che semplice e, per ora, resta un “sogno proibito”. Tuttavia, non è da escludere che nei prossimi giorni il club veneto possa avviare qualche sondaggio per trasformare quella che oggi è solo una suggestione in qualcosa di più concreto.





