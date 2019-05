Dodici Onlus beneficeranno dell’incasso della gara tra Palermo e Cittadella (prevendita a gonfie vele, già superato il record stagionale di presenze). Lo aveva già annunciato in conferenza stampa, il direttore finanziario di Arkus Network, Salvatore Tuttolomondo e adesso sono note le destinazioni dei fondi.

Ecco il comunicato:

“L’U.S. Città di Palermo è lieta di annunciare i nomi delle dodici Onlus che beneficeranno dell’incasso della gara Palermo-Cittadella.

1) La Casa di Nemo

2) Casa Famiglia “I Piccoli Passi”

3) UIDU-Associazione di volontariato Madre Serafina Farolfi

4) “Gli Angeli della Notte”

5) “Onlus Frate Gabriele Allegra dei frati minori di Sicilia”

6) Oratorio Salesiano Santa Chiara

7) Associazione “Insieme per Danisinni” Onlus

8) Associazione per la Ricerca “Piera Cutino” Onlus

9) “Ali per Volare” Onlus

10) Lega Nazionale per la Difesa del Cane-Sezione di Palermo

11) Comunità di Sant’Egidio

12) Onlus “Mare Dolce”

Come preannunciato in conferenza stampa le copie dei bonifici bancari verranno pubblicate sul sito ufficiale del club successivamente all’avvenuta emissione”.

