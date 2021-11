MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il Giornale di Sicilia lo definisce un mini “tour de force”. Si parte dalla trasferta di oggi a Catanzaro: saranno quattro partite in venti giorni. Di queste, due di fila in trasferta, e due in casa. Un calendario che crea un gran viavai per i siciliani e qualche problema logistico.

“Torneremo mercoledì per poi ripartire venerdì o sabato, da definire”, le parole di Filippi che ha affrontato la questione in conferenza. Il Palermo è andata ieri pomeriggio in Calabria e in tarda serata dovrebbe far ritorno nel capoluogo siciliano.

Venerdì o sabato, poi, si dovrebbe ripartire per affrontare la Fidelis Andria nel prossimo turno di campionato. In favore del Palermo arriva però il calendario con le prossime avversarie che appaiono abbordabili (Fidelis Andria, Potenza e Paganese). E’ comunque un viavai che non gioverà alla formazione di Filippi.

LEGGI ANCHE

CATANZARO – PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI