Nell’ultimo match del girone d’andata, il Palermo non scenderà in campo col ‘solito’ 3-5-2. A causa delle numerose squalifiche, Giacomo Filippi, infatti, è pronto a schierare il vecchio modulo, con un centrocampista in meno ed un trequartista dietro le punte: col Bari, Andrea Silipo potrebbe partire dal primo minuto.

In allenamento, come riporta il Giornale di Sicilia, il classe 2001 è stato provato alle spalle di Fella e Soleri. Una soluzione che darebbe la possibilità al Palermo di cambiare modulo a partita in corso: Fella, infatti, può giocare sia da prima punta, che da trequartista/seconda punta. In campo, dunque, si passerebbe ad un 3-4-2-1.

Filippi ha provato anche Floriano sulla trequarti, in un assetto offensivo formato da Brunori e Corona. Difficile però che l’allenatore rosanero possa concedere un posto fra i titolari all’ex Foggia, che nelle ultime sei partite ha giocato solo 32 minuti.

Perde il posto, così, un centrocampista. Luperini è squalificato, mentre la certezza rimane il capitano De Rose. Toccherà ad uno fra Dall’Oglio e Odjer contendersi un posto nell’undici di partenza.

