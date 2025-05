Palermo – Frosinone, arbitra Dionisi: al Var c’è Pairetto, come a Bari

È Federico Dionisi della sezione di L’Aquila l’arbitro scelto per Palermo – Frosinone, gara valida per la 38a giornata di Serie B, in programma venerdì 9 maggio alle ore 20.30. Da segnalare anche la designazione del Var: c’è Luca Pairetto, come per la partita di Bari.

Dionisi, in questo campionato, ha arbitrato Cosenza – Palermo, match vinto dai rosa per 0 – 3, e Palermo – Salernitana, gara persa per 0 – 1. Il ‘fischietto’ abruzzese avrebbe dovuto dirigere anche Palermo – Catanzaro, ma la designazione è poi stata cambiata.

In totale, sono sei i precedenti con i rosanero. Il primo risale alla stagione 2018/19, in un Padova – Palermo finito 1 – 3; nello stesso campionato ha diretto anche Palermo – Salernitana 1 – 2. Più recentemente, Dionisi ha arbitrato Palermo – Como 0 – 0 nella stagione 2022/23 e l’anno scorso Ascoli – Palermo, gara decisa da una rete di Mancuso al 92′.





Al Var ci sarà Pairetto, che era stato designato anche per Bari – Palermo. In quell’occasione furono diverse le critiche per la gestione del gol annullato a Pohjanpalo, tra il fischio prematuro dell’arbitro Bonacina e il mancato intervento di Pairetto, che non ha potuto ‘correggere’ quello che sembrava un grave errore.

Completano la designazione Barone e Luciani come assistenti, Vingo sarà il quarto uomo. L’Avar è Marcenaro.

La designazione completa

PALERMO – FROSINONE h. 20.30

DIONISI

BARONE – LUCIANI

IV: VINGO

VAR: PAIRETTO

AVAR: MARCENARO

