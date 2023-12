Palermo, il centro sportivo di Torretta torna agibile da gennaio

Il centro sportivo torna operativo. La squadra di Eugenio Corini si allenerà sui campi di Torretta dopo l’incidente avvenuto a fine novembre, quando il forte vento aveva divelto la struttura temporanea utilizzata da staff e giocatori. I rosanero, in questo periodo, hanno utilizzato lo stadio “Barbera” per le sedute giornaliere e il terreno di gioco ne ha risentito.

L’obiettivo della società è tornare ad allenarsi a Torretta per la ripresa, fissata giorno 3 gennaio. I lavori per gli spogliatoi e la palestra sono terminati ma si attende la fruibilità delle strutture per poterle utilizzare. Se non sarà il 3 gennaio, il Palermo tornerà a utilizzare il centro sportivo al massimo entro la settimana successiva.

Niente più strutture temporanee, quindi. Gli spogliatoi e la palestra fanno parte del nuovo ‘main building’, la struttura principale costruita ex novo sui terreni di Torretta. Il cantiere è ancora aperto ma entro fine gennaio termineranno tutti i lavori. La società ha però urgenza di utilizzare i campi per gli allenamenti, anche per dare un po’ di ‘riposo’ al prato del “Barbera”, quindi quando arriverà la fruibilità di palestra e spogliatoi ci si sposterà comunque a Torretta.

Entro fine gennaio termina la ‘fase 1’ del progetto. Il centro sportivo comprenderà il ‘main building’ – con sala stampa, sale per la fisioterapia, uffici, spogliatoi, palestra… – , la club house – lavori già terminati in estate nella struttura pre-esistente – , i parcheggi e i due campi. L’inaugurazione vera e propria è in programma più avanti, quando sarà terminata la fase di ‘rodaggio’ di tutti gli spazi.

LEGGI ANCHE

MERCATO PALERMO, DIAKITÉ È SEMPRE UN’IDEA

CUORE E IDEE, CORINI RITROVA IL PALERMO