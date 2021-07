MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Sono quattro i giocatori sicuramente in uscita dal Palermo. Andrea Saraniti, Michele Somma, Roberto Crivello e Jérémie Broh non rientrano nei progetti tecnici per la prossima stagione e la dirigenza rosa sta cercando di cederli trovando la soluzione migliore per entrambe le parti. Ma non è così semplice.

Benedetto Giardina, sulle pagine del Giornale di Sicilia, scrive che Somma è quello che ha più estimatori ma la sua situazione contrattuale non aiuta (accordo con i rosa lungo e oneroso). Il Palermo, quindi, starebbe cercando di inserirlo in qualche scambio.

Diversa la situazione di Saraniti. L’attaccante interessa a più squadre di Serie C (Gubbio e Taranto in primis) ma fino al momento non è stato trovato l’accordo definitivo con nessuna di queste. L’acquisto di Soleri dimostra che il Palermo va su altre strade e la cessione del palermitano sembra scontata.

Per Broh e Crivello tutto tace. Il centrocampista ha un contratto fino al 2023 e il suo procuratore sta valutando possibili soluzioni per lasciare Palermo. Il difensore palermitano, invece, è legato ai rosanero fino al 2024 e non vuole lasciare la sua città natale a cuor leggero; per lui la cessione è più difficile.

LEGGI ANCHE

PEDULLÀ: “PALERMO, LUCCA VICINO AL PISA”

PALERMO, ECCO SOLERI: CHI È IL NUOVO ACQUISTO ROSANERO

PALERMO, ANTONELLO PERRICONE NUOVO MEMBRO DEL CDA