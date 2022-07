MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Dopo un primo “spoiler” regalato dal Palermo e da Brunori, ecco le prime anticipazioni sulla nuova maglia (e le altre maglie). A raccontare il design in attesa della presentazione ufficiale è il Giornale di Sicilia, che conferma le impressioni degli ultimi giorni ma svela anche alcune ulteriori curiosità.

Il quotidiano riferisce che la prima maglia sarà effettivamente quella intravista nel video social del bomber rosanero: rosa dominante, dettagli neri sul colletto (con laccetti vintage – come nella maglia dei 120 anni) e bordo delle maniche. All’insegna del vintage anche la maglia da trasferta, che – per contrasto con la prima maglia – stavolta sarà nera e riprende il design del 1973/74: ci saranno le “bretelle”, cioè le strisce verticali (in questo caso rosa) all’altezza delle spalle.

Il bianco sarà invece la base della “terza maglia”, che per l’occasione proporrà un design a cura dello street artist “TvBoy”: previsti richiami alla Santuzza e al culto di Santa Rosalia. Il Palermo, la città di Palermo e le sue tradizioni: tra sacro e profano.

