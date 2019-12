“Il Palermo, di Palermo”. Questo il titolo e il messaggio della serata di beneficenza organizzata al Teatro Politeama Garibaldi dal Palermo e da Maredolce onlus, che insieme cureranno alcuni progetti solidali, tra cui la raccolta fondi per dare nove attrezzature mediche all’ospedale dei Bambini.

Presenti la prima squadra al gran completo, ma anche tutte le formazioni giovanili e quelle femminili, oltre ai tanti ospiti del mondo dello spettacolo che si sono avvicendati sul palco: dalla comicità di Roberto Lipari a Roy Paci, passando per Daria Biancardi, Ernesto Maria Ponte, i Sansoni, Stefania Petyx, Tony Sperandeo e il coro di voci bianche della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana (che ha aperto la serata sulle note di Jingle Bells).

Sul palco sono saliti il presidente rosanero Dario Mirri e l’amministratore delegato Rinaldo Sagramola. Mirri con ironia ha voluto sottolineare il primato in classifica (“Scusateci se siamo primi”) e ribadito l’impegno della SSD Palermo nei progetti solidali. Tanti applausi per la squadra, da Pergolizzi ai giocatori: sul palco sono intervenuti Ricciardo, Pelagotti e Accardi, tutti accomunati dalla volontà di raggiungere la promozione: “E’ l’unico obiettivo possibile, non c’è niente altro da fare. E ce la faremo”.

Presenti con un video-messaggio anche Ficarra e Picone, che hanno ringraziato tutti i presenti e sottolineato l’impegno e lo scopo benefico della serata, lanciando un messaggio ai rosanero: “Il Palermo è campione d’inverno e sta già pensando alla promozione. Ma non quella in C, già quella in B!!!”.



