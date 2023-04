MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

La Serie B scende in campo a Pasquetta e il Palermo ospita il Cosenza nel posticipo serale: i tifosi hanno dunque il tempo di godersi il giorno di festa e poi recarsi allo stadio per spingere la squadra verso la vittoria che non è arrivata spesso ultimamente (solamente una nelle ultime 8).

Come riportato da Il Giornale di Sicilia, gli spettatori previsti sono al momento 17 mila (dato che comprende gli oltre 11 mila abbonati): un numero che è comunque destinato ad aumentare. Molti sono ancora indecisi per via delle condizioni climatiche, altri sono delusi dalla sconfitta di Parma.

Il Palermo potrà sicuramente contare su tutti quei tifosi che hanno sottoscritto il “mini abbonamento” e che godranno degli stessi vantaggi degli abbonati per queste ultime quattro partite casalinghe.

