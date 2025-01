Palermo – Pisa, la diretta testuale del match / LIVE

Il Palermo torna al “Barbera” e deve riscattare la sconfitta contro la Reggiana. L’avversario è di prim’ordine: arriva il Pisa secondo in classifica e in piena rincorsa per la prima posizione. A partire dalle ore 20.30, la diretta testuale del match su Stadionews.

Le formazioni ufficiali (calcio d’inizio alle 20.30)

PALERMO (3-5-2): 1 Desplanches; 24 Magnani, 43 Nikolaou, 32 Ceccaroni; 23 Diakité, 8 Segre, 10 Ranocchia, 26 Verre, 3 Lund; 9 Brunori (C), 21 Le Douaron.

A disposizione: 46 Sirigu, 63 Cutrona, 4 Baniya, 6 Gomes, 14 Vasic, 17 Di Francesco, 20 Henry, 25 Buttaro, 27 Pierozzi, 28 Blin.





Allenatore: Dionisi.

PISA (3-4-2-1): 47 Semper; 4 Caracciolo (C), 5 Canestrelli, 17 Rus; 15 Touré, 28 Abildgaard, 8 Hojholt, 3 Angori; 32 Moreo, 14 Meister; 45 Lind.

A disposizione: 1 Nicolas, 22 Loria, 10 Vignato, 13 Sussi, 21 Solbakken, 30 Arena, 33 Calabresi, 36 Piccinini, 66 Sernicola, 80 Morutan, 94 Bonfanti.

Allenatore: Inzaghi.

ARBITRO: Bonacina (Bergamo).

AA1: Rossi (Biella).

AA2: Cipriani (Empoli).

IV UFFICIALE: Di Francesco (Ostia Lido).

VAR: Nasca (Bari).

AVAR: Muto (Torre Annunziata).

