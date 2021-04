Il Palermo si appresta ad affrontare la trasferta di Bari con dei precedenti stagionali “preoccupanti”: in Puglia i rosa hanno giocato tre partite con altrettante sconfitte, tutte arrivate per motivi diversi.

Come ricorda Il Giornale di Sicilia, a inizio stagione è arrivata la sconfitta contro il Bisceglie per 2 – 1, ferita mai risanata perché già dalle prime battute ci si aspettava di più dal gruppo rosa. In seguito a Foggia il Palermo ha perso per 2 – 0, in una partita a senso unico; infine, la delusione più fresca è la trasferta a Monopoli, dove i rosanero hanno buttato tutto all’aria negli ultimi cinque minuti, perdendo 2 – 1.





Con il Bari il Palermo spera di invertire rotta, ma non sarà l’ultima partita che i rosa giocheranno in quella regione: l’ultima partita di campionato si giocherà infatti nel campo della Virtus Francavilla.

