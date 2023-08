MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il Palermo comincia a preparare la prima partita ufficiale della stagione, quella contro il Cagliari in Coppa Italia. A poche ore dalla fine del ritiro in Trentino, Corini ha iniziato a impostare il lavoro durante gli allenamenti in base al match dei trentaduesimi di finale contro la neopromossa in Serie A, che i rosa affronteranno il 12 agosto alle 21.15 alla ‘Unipol Domus Arena’.

Durante l’ultima sessione mattutina, il tecnico si è concentrato sull’uscita dal basso del ‘suo’ 4-3-3 contro la pressione alta del 4-3-1-2. Ranieri sta continuando a insistere su quel modulo durante le amichevoli estive, anche se – come ha fatto durante lo scorso campionato – ha proposto diverse alternative per non dare riferimenti agli avversari. Nel test contro la Juventus Next Gen di qualche giorno fa, vinto 3-0 con la tripletta di Luvumbo, il tecnico aveva schierato il 4-2-3-1; mentre ieri, nell’amichevole vinta 2-1 col Como, ha usato il 4-3-1-2 con davanti la coppia Oristanio-Pavoletti.

Al momento, infatti, il Cagliari ha una ‘emergenza attaccanti’. Il nuovo arrivato Shomurodov deve ancora ambientarsi con il gruppo (ieri ha giocato mezz’ora) ma soprattutto manca il bomber Lapadula, che nell’ultimo campionato è stato decisivo per la promozione in Serie A segnando 18 gol nei primi sei mesi del 2023. L’attaccante peruviano, capocannoniere della scorsa Serie B e autore del gol vittoria nell’ultima sfida con il Palermo, si è operato da poco e starà fuori per due/tre mesi, saltando quindi il match coi rosa.

Per Corini, dunque, il primo turno in Coppa sarà una grande occasione per far partire bene la stagione. Per questo spiega con grande attenzione ai suoi giocatori i movimenti e il modo di impostare la manovra per eludere il pressing avversario, lavorando sia palla a terra che sui lanci lunghi.

Il tecnico, però, sta anche ‘gestendo’ le forze in vista delle prime gare ufficiali. Dopo quasi un mese in cui il Palermo ha spinto tantissimo, fra palestra e campo e fra lavoro tattico e atletico, Corini non vuole rischiare i suoi ragazzi in vista della Coppa e del campionato (che dovrebbe iniziare il 18 agosto). L’obiettivo quindi è ‘preservare’ i giocatori, affaticati dopo giorni di duri allenamenti.

Stulac sta gestendo le energie negli ultimi giorni a Pinzolo. Il regista del Palermo, dopo essersi rimesso in gruppo al 100% e aver ritrovato una buona condizione (ribadendo anche di voler “dare tante soddisfazioni ai tifosi”), ha saltato alcuni esercizi negli ultimi giorni, in particolare le partitelle e gli sprint in fase di attivazione.

Ma non è il solo. Il recupero di Di Mariano sta procedendo in maniera graduale: l’attaccante palermitano alterna del lavoro in gruppo con delle sedute personalizzate, con o senza palla. Il discorso vale anche per Aurelio, in ripresa ma non rischiato negli ultimi allenamenti.

