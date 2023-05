MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Proseguono i lavori per il nuovo centro sportivo rosanero a Torretta. È terminata la semina di tutti i campi, e il Palermo lo ‘racconta’ postando un video sui social, in cui mostra gli addetti ai lavori all’opera e anche una visita del presidente Dario Mirri.

Una semina che darà i risultati in poco più di un mese – a luglio circa – e, dunque, il Palermo potrebbe trasferirsi direttamente a Torretta per gli allenamenti quando sarà tornato dal ritiro estivo in Trentino.

“Piantare un seme è un gesto che porta con sé un mondo di valori simbolici – ha scritto il club – non a caso, quando parliamo di seguire i nostri sogni, tutti usiamo la parola “coltivare” e quando raggiungiamo un risultato diciamo che “abbiamo raccolto i frutti”. Nei giorni scorsi i campi di Torretta sono stati interamente seminati e tra poco i semi diventeranno fili d’erba. Non ci sarà bisogno di aspettare i frutti, perché il nostro sogno sarà già diventato realtà”

