MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Ciao Palermo”. Si apre così il saluto di Luca Vido ai tifosi rosanero, ringraziandoli per l’incredibile entusiasmo lungo tutta la stagione. L’attaccante era in prestito a Palermo e, dato che la società ha deciso di non riscattarlo, tornerà all’Atalanta.

Prima di lasciare la Sicilia, Vido – che ha sempre dimostrato di essersi affezionato a Palermo – ha postato su Instagram il messaggio e le foto del suo gol (l’unico) segnato su rigore al ‘Barbera’: “Ho scelto queste due foto perché voglio ricordare quest’anno con gioia, e per me queste foto rappresentano felicità: segnare davanti ai miei tifosi…”.

“Voi che ci avete sempre sostenuto dentro e fuori dal campo – prosegue Vido -, grazie. Porterò sempre con me le emozioni che ho vissuto in questo storico stadio”.

Vido riconosce anche che la sua avventura in rosanero sarebbe potuta andare meglio: “Avrei voluto darvi di più – ammette – ma ho sempre dato il 100% per questa maglia come farò sempre ovunque mi porterà il futuro… Grazie💗🖤”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Vido (@vido)

LEGGI ANCHE

CARROZZIERI: “PALERMO, IL PROBLEMA PRINCIPALE E’ IN DIFESA”

PALERMO, PROSEGUONO I LAVORI A TORRETTA

CALCIOMERCATO PALERMO, PRIMI NOMI SUL TACCUINO DELLA DIRIGENZA

DI MICHELE: “BRUNORI È DI CATEGORIA SUPERIORE. CORINI…”

PALERMO E IL METODO CITY: QUANDO NEL 2008 MANSOUR CHIESE TEMPO…