La conferma è arrivata dal sindaco Leoluca Orlando in conferenza stampa: l’iter per la concessione del “Barbera” è avviato e va avanti. Oltre al centro sportivo, il club rosanero (attraverso il presidente Mirri) ha definito strategico per il proprio sviluppo la gestione dello stadio di Viale del Fante. E nelle prossime settimane si attendono novità.







Come riportato anche dal Giornale di Sicilia, si lavora non solo alla concessione all’impianto (che in realtà è “di proprietà della Regione”, sottolinea Orlando) ma anche a quella del del diritto di superficie: due elementi che vanno in parallelo e che potrebbero concretizzarsi in un avviso pubblico che assegni la concessione, sulla falsariga di quanto fatto con squadre di altre città (Juventus, Frosinone e Udinese).

Nessuna chance ormai di vedere sorgere il centro sportivo in territorio cittadino visti gli impedimenti o i costi troppo alti da sostenere per aggirarli. Ma Orlando non sembra farne una dramma: “Di certo non sono invidioso. Preferisco che si faccia piuttosto che mettermi a dire ‘a Palermo o niente’; può essere anzi una occasione di sviluppo per la città metropolitana”.

LEGGI ANCHE

GDS – MIRRI: “PRONTO A PRENDERE IL 100%”

—> LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE

SQUADRA E ALLENATORE: LE PAROLE DI SAGRAMOLA

—-> INCONTRO MIRRI – ORLANDO ALLO STADIO