Marina di Ragusa – Palermo è il primo derby in trasferta per i rosa dalla partita di Biancavilla. Era il 13 ottobre 2019 e il Palermo, vincendo 1 – 2, subiva il primo gol in trasferta ma continuava il suo inarrestabile rullino di marcia. Da quel momento in poi, lontano dal ‘Barbera’ non si è mai giocato in Sicilia, ma solamente in Calabria e Campania.

Tra Palermo e l’Aldo Campo di Ragusa, vi sono 253 km di distanza. I tifosi rosanero, già in 150 ad aver comprato il biglietto come ricordato dal ‘Giornale di Sicilia’, preparano la trasferta per un derby siciliano che manca ormai da tre mesi. Come già sottolineato, non si giocherà a Marina di Ragusa, bensì alla contrada Selvaggio di Ragusa, dove la squadra di casa si è trasferita dal 2017/18 per le partite casalinghe soprattutto per motivi legati alla logistica.

LEGGI ANCHE

PALERMO, BASTA POCO PER ESSERE FELICI

STEFANO SORRENTINO ANNUNCIA IL RITIRO

MARINA DI RAGUSA, APPUNTAMENTO CON LA STORIA

TEDESCO LASCIA LO GZIRA: “C’E’ CHI DICE CHE…”