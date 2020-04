Il calcio italiano si sta interrogando se e come ripartire dopo la fase più acuta dell’emergenza Coronavirus e, se si dovesse far ritorno in campo, il Palermo potrebbe ritrovare anche Mario Alberto Santana.

Come riportato da Benedetto Giardina per il Giornale di Sicilia, anche il capitano rosanero ha ricevuto una cyclette dalla società e pedale, metaforicamente e non, per non perdere terreno. L’argentino sembrava certo di archiviare la propria stagione, ma questo stop gli sta permettendo di sperare.







Al momento, il suo recupero procede secondo la tabella di marcia. In condizioni normali, il Palermo lo avrebbe avuto a disposizione per l’inizio del ritiro della prossima stagione ma con l’allungarsi dei tempi dell’attuale campionato è probabilissimo che Pergolizzi possa puntare anche su Santana.

Di sicuro la volontà del capitano è quella di tornare a giocare, in questa stagione o alla prossima. Per il “passaggio” al lato dirigenziale c’è ancora tempo.

