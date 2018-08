Una partita senza alcun valore visto che Tedino mischia le carte ma il Palermo – anche volendo condividere tutte le attenuanti – non convince proprio per niente. La Sicula Leonzio sembra la squadra di B, il Palermo arranca, crea poco e non dà mai l’impressione di governare la partita. Il risultato finale non fa una grinza e fa suonare tutti i campanelli d’allarme anche perchè tra una settimana è già campionato.

TEDINO: “GAMBE PESANTI, SAPEVAMO DI FARE BRUTTA FIGURA”

FINE PARTITA

45′ s.t. – 2 minuti di recupero

44′ s.t. – PALO SICULA LEONZIO! Palla persa di Ingegneri e palo colpito da Gammone.

43′ s.t. – Sicula Leonzio in possesso palla e assoluto controllo della gara, che si avvicina al termine.

41′ s.t. – Bella punizione battuta da Fiordilino, con Polverino che viene anticipato in angolo dal proprio centrale.

40′ s.t. – Palermo che prova l’incursione sulla sinistra con Mazzotta, ma senza esito. La Sicula Leonzio difende tutta dietro la linea della palla.

37′ s.t. – La Sicula Leonzio prova l’incursione sulla fascia destra, ma sul cross l’attaccante in area è in posizione di fuorigioco.

36′ s.t. – CAMBIO SICULA LEONZIO: entra Sidibe.

34′ s.t. – Fallo su Falletti a centrocampo, a circa 30 metri dalla porta: punizione deviata dalla barriera e che finisce in angolo, sfiorando il palo per un soffio. Attento Polverino in uscita sul calcio d’angolo.

31′ s.t. – Fiore mette giù un avversario in area, ma si prosegue, poi conclusione dal limite bloccata in due tempi da Brignoli. Sicula Leonzio insiste alla ricerca dello 0-3.

30′ s.t. – BOLLINO! Bella giocata della Sicula Leonzio sulla trequarti destra, Bollino converge tira a giro col mancino. Blocca Brignoli.

27′ s.t. – Ancora Palermo che prova a sfondare sulla destra sull’asse Accardi – Rispoli ma senza esito. La Sicula Leonzio difende con ordine e tiene saldamente il possesso.

24′ s.t. – Rispoli prova a condurre il contropiede sulla destra: Balogh riceve palla e prova a convergere, poi il pallone al centro non viene controllato da Moreo. Riparte la Sicula Leonzio.

20′ s.t. – Ancora Sicula Leonzio in attacco: cross in mezzo dopo il calcio d’angolo dalla sinistra bloccato da Brignoli, ma il Palermo fatica a risalire la metà campo.

19′ s.t. – Azione personale di Falletti che sulla trequarti cerca il filtrante per Moreo che però taglia verso destra, nella direzione opposta alla palla.

17′ s.t. – CAMBIO SICULA LEONZIO: escono Marano, Rossetti e Talarico; entrano De Felice, Gammone e Aquilanti.

16′ s.t. – Ancora pallone perso a centrocampo dal Palermo, con Fiore che poi rimedia recuperando palla.

14′ s.t. – OCCASIONE PER LA SICULA LEONZIO! Ospiti vicini al terzo gol: D’Amico conclude da fuori area dopo una mischia. Pallone di un nulla sul fondo.

13′ s.t. – Sicula Leonzio che prova a risalire il campo: buon anticipo di testa di Bellusci sul lancio in profondità.

9′ s.t. – Balogh! Occasione per il Palermo: cross di Rispoli, pallone spizzato da Moreo col petto, ma Balogh da posizione favorevole manda a lato.

7′ s.t. – Possesso palla prolungato ma sterile del Palermo: il lancio lungo per Moreo si impenna ed è facile preda di Polverino in presa alta.

5′ s.t. – Palermo che prova a partire subito forte, cambiando più volte il fronte di gioco, ma la Sicula Leonzio difende compatta intorno all’area di rigore.

2′ s.t. – MOREO! Tiro al volo sul lancio lungo: Moreo attacca la profondità e prova a sorprendere il portiere Polverino (entrato al posto di Narciso), ma il pallone è alto. Rispoli mezzala destra, Fiore al centro della mediana.

ORE 18.36: INIZIA LA RIPRESA. Nella Sicula Leonzio entra D’Amico, al posto di D’Angelo; Petta al posto di Ferrini.

ORE 18.33 – Si avvicina l’inizio della ripresa, nel Palermo scenderà in campo la seguente formazione: 32 Brignoli, 4 Accardi, 2 Bellusci, 13 Ingegneri, 27 Mazzotta, 3 Rispoli (cap.), 23 Fiore, 21 Fiordilino, 20 Falletti, 9 Moreo, 17 Balogh.

FINE PRIMO TEMPO – Sicula Leonzio in controllo della partita e del territorio e in vantaggio di due gol. Rosanero (schierati con la difesa a tre) finora in grandissima difficoltà a trovare la via della porta: squadra disunita fra centrocampo e attacco e corsie esterne in sofferenza. Centrali del Palermo più volte costretti all’intervento provvidenziale in difesa.

45′ p.t – GOL SICULA LEONZIO. MARANO. Splendido tiro a giro all’incrocio da fuori area.

44′ p.t. – Jajalo cambia gioco per Embalo sulla sinistra, che a campo aperto viene rimontato a doppia velocità dal marcatore diretto.

41′ p.t. – Bruttissimo contrasto che coinvolge Szyminski: scontro frontale in corsa con l’avversario nel rincorrere la palla. Fallo del giocatore rosanero. Partita tesa, Palermo che non riesce a trovare la via della porta.

39′ p.t. – D’ANGELO! Ancora Sicula Leonzio pericolosa dalla sinistra, cross in mezzo di Russo e inserimento di D’Angelo che in spaccata a centro area, manda di poco alto.

37′ p.t. – Palermo che prova la giocata sulla trequarti di destra, ma Trajkovski non si intende con Puscas. Poi Embalo ferma l’azione ospite in contropiede con il fallo.

34′ p.t. – Ancora Sicula Leonzio, che tiene il possesso e cerca il varco sulle corsie esterne, poi con Bollino si procura un altro calcio d’angolo. Pirrello con mestiere va a contrasto e recupera palla, sul pallone battuto lungo sul secondo palo.

31′ p.t. – Doppio calcio d’angolo per il Palermo, che prima prova la conclusione con Murawski (murata), poi non trova la deviazione di testa con Puscas.

30′ p.t. – Palermo che è passato alla difesa a tre (linea centrale formata da Szyminski, Rajkovic e Pirrello).

27′ p.t. – EMBALO! Cross di Murawski deviato da un centrale ospite, sul quale Embalo prova il tiro a volo: blocca Narciso.

25′ p.t. – Palermo che recupera palla sulla trequarti: filtrante di Embalo per Trajkovski che da posizione favorevole manda a lato.

23′ p.t. – Salvi si fa sorprendere sulla destra da Russo, poi il suo pallone in mezzo, viene intercettato in anticipo da Pirrello. La Sicula Leonzio attacca, il Palermo fatica a distendersi.

21′ p.t. – Intervento provvidenziale di Rajkovic che ferma l’attaccante della Sicula Leonzio lanciato a rete sulla sinistra. Poi sugli sviluppi della rimessa laterale, Bollino prova la conclusione acrobatica, ma manda alto.

20′ p.t. – Altra occasione per la Sicula Leonzio: D’Angelo manda alto in spaccata sul cross dalla sinistra.

18′ p.t. – Pallone recuperato e cross di Salvi dalla destra: uscita non perfetta di Narciso, ma che basta per disturbare Nestorovski sul secondo palo.

16′ p.t. – La Sicula Leonzio continua a fare possesso e tenta il lancio lungo a tagliare il campo: pallone troppo lungo. Il Palermo torna a gestire il pallone.

14′ p.t. – GOL SICULA LEONZIO. D’ANGELO. Sicula Leonzio che vanifica un contropiede, ma Murawski perde nuovamente palla: azione insisitita e tiro dal limite deviato da un giocatore rosanero che beffa Pomini.

11′ p.t. – PUSCAS! Azione personale del rumeno che salta due avversari sulla trequarti, poi prova il destro dal limite, Narciso respinge.

8′ p.t. – Trajkovski! Pallone recuperato da Murawski, cross di Embalo e tiro al volo di Trajkovski in area sulla destra: pallone fuori bersaglio.

7′ p.t. – Sicula Leonzio che prova a sfondare dalla sinistra: contatto in area per l’arbitro non c’è fallo.

5′ p.t. – Sicula Leonzio che tiene il possesso: Palermo in pressing a tutto campo.

3′ p.t. – Palermo schierato con il 4-3-1-2, con Embalo che però in fase offensiva si alza sulla linea dei trequartisti.

1′ p.t. – Subito un’occasione per il Palermo, combinazione Nestorovski-Trajkovski: Narciso neutralizza da distanza ravvicinata, doppia parata per lui.

ORE 17.35 – INIZIA LA PARTITA. Palermo che attacca da sinistra verso destra.

ORE 17.32 – Le squadre entrano in campo.

ORE 17.30 – Ancora qualche minuto prima dell’inizio dell’amichevole: Bruno Tedino attende in campo i rosanero.

ORE 17.24 – Termina il riscaldamento: tra poco in campo al Tenente Onorato Palermo e Sicula Leonzio.

Un test importante, l’ultimo prima dell’inizio del campionato. Il Palermo ospita in amichevole al Tenente Onorato la Sicula Leonzio: un match quello contro la formazione di Serie C che potrebbe dare ai rosa nuove indicazioni sul prosieguo della preparazione in vista dell’esordio nella nuova stagione di B contro la Salernitana.

MONASTRA: “MISSIONE FALLITA, MA SQUADRA COMPETITIVA (PER ORA)…”

Al fischio finale Bruno Tedino parlerà in conferenza stampa. Stadionews che seguirà la partita in diretta testuale. Le formazioni ufficiali:

Palermo 1°t: 22 Pomini, 14 Salvi, 31 Pirrello, 5 Rajkovic, 24 Szyminski, 35 Murawski, 8 Jajalo, 11 Embalo, 7 Trajkovski, 30 Nestorovski (cap.), 29 Puscas

Palermo 2°t: 32 Brignoli, 4 Accardi, 2 Bellusci, 13 Ingegneri, 27 Mazzotta, 3 Rispoli (cap.), 23 Fiore, 21 Fiordilino, 20 Falletti, 9 Moreo, 17 Balogh.

Sicula Leonzio: 1 Narciso, 13 Talarico, 5 Laezza, 15 Ferrini, 3 Squillace, 8 Esposito, 27 D’Angelo, 25 Marano (cap.), 11 Russo, 10 Bollino, 26 Rossetti.

A disposizione: 12 La Cagnina, 22 Polverino, 2 Brunetti, 4 Giunta, 6 Aquilanti, 14 De Felice, 17 D’Amico, 18 Petta, 19 Vitale, 20 Sidibe, 23 Palermo, 24 Gammone.

LEGGI ANCHE

CASO PUSCAS, ECCO L’INTOPPO: A PALERMO SOLO IN PRESTITO

ZAMPARINI: “MERCATO FLOP, MA QUALCUNO ANDRA’ VIA”

FOSCHI: “SODDISFATTI A META’. CLEMENZA? COLPA MIA”