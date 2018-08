Svelato l’intoppo. George Puscas era stato al centro di un piccolo caso al suo arrivo a Palermo: dopo una lunga telenovela era arrivato il comunicato ufficiale del suo arrivo, ma poi la presentazione dell’attaccante era stata rinviata per “problemi burocratici” non meglio precisati. Adesso si è scoperto il perché.

La formula del trasferimento in rosanero di Puscas (riporta il Giornale di Sicilia) non è a titolo definitivo, bensì solo in prestito dall’Inter, come conferma anche la lega di Serie B: l’accordo iniziale prevedeva la cessione per circa 3 milioni e varie clausole tra percentuale di rivendita e “recompra” a favore dei nerazzurri, ma ad accordo firmato poi qualcosa non è andato per il verso giusto.

L’accordo iniziale è stato ritenuto troppo oneroso da Zamparini e, oltre ad attriti con il procuratore, si è dovuto attendere di nuovo le nuove firme della proprietà della cinese sul contratto per poter organizzare la presentazione del giocatore. L’ennesimo aneddoto di un mercato burrascoso.

