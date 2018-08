“Adesso che fai?”. Questo il titolo scelto dalla Gazzetta dello Sport edizione Sicilia dopo la chiusura del calciomercato in Italia e che in casa Palermo non ha portato ad alcuna cessione, creando non pochi problemi e grattacapi sul fronte bilancio. L’unica “speranza” rimane quella di vendere sul mercato estero, dove finire si sono registrati solo timidi interessi a fronte di valutazioni alte.

MONASTRA: “MISSIONE FALLITA, MA SQUADRA COMPETITIVA (PER ORA)…”

Nell’analisi di Giovanni Di Marco si legge: “E ora, viene da chiedersi? Non è una bella situazione per Tedino, che avrebbe voluto disporre di un gruppo totalmente dedito alla causa, composto solo da gente convinta del progetto Palermo. L’obiettivo era quello di disfarsi dei giocatori con ingaggi particolarmente alti, che nella testa del patron friulano avrebbero dovuto avere mercato facile. E ora Tedino rischia di ritrovarsi a gestire un gruppo di giocatori scontenti che avrebbero voluto lasciare la maglia rosanero già da tempo”.

ZAMPARINI: “MERCATO FLOP, MA QUALCUNO ANDRA’ VIA”

Chi invece sembra destinato a rimanere è Rispoli: per lui c’è ancora una pista spagnola, ma verosimilmente dovrà mettersi nuovamente a disposizione della squadra almeno fino a gennaio. Ma il problema è un altro: “Il monte ingaggi, però, ad oggi non è stato ridotto e senza paracadute ciò potrebbe rappresentare un bel problema”. Per Rajkovic e Jajalo invece si tenterà al più presto di mediare sul fronte ingaggio.

LEGGI ANCHE

GDS – MERCATO CON BEFFA FINALE

FOSCHI: “SODDISFATTI A META’. CLEMENZA? COLPA MIA”

CLEMENZA, LO “SHOW” DI FOSCHI

CALCIOMERCATO, CHIUSURA SENZA BOTTI PER IL PALERMO

IL CALENDARIO DEL PALERMO

POSAVEC, MEZZA “PAPERA” E HAJDUK ELIMINATO