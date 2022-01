MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

La Coppa Italia Serie C ha di fatto emesso un primo verdetto: salvo clamorosi ribaltoni da parte della Fidelis Andria (0-4 per il Sudtirol all’andata), quest’anno è ormai saltata la possibilità di avere un “posto in più” in classifica nel girone C per accedere alla fase nazionale dei playoff di Serie C.

Come evidenziato dal Giornale di Sicilia, l’eliminazione del Catanzaro in semifinale (contro il Padova) chiude la questione: se una squadra del girone C avesse vinto la Coppa e chiuso ai primi tre posti del girone C, anche il quarto sarebbe stato valido per accedere alla fase “nazionale”. Il ko dei calabresi elimina di fatto ogni dubbio: per accedere direttamente alla fase nazionale bisognerà chiudere al secondo o al terzo posto. Il posto aggiuntivo spetterà quasi certamente al girone A, visto che ad affrontarsi in finale saranno Padova e (molto probabilmente) Sudtirol.

Affinché si possa “sbloccare” il quarto posto nel girone C servirebbe infatti un miracolo dopo l’altro da parte della Fidelis Andria: i pugliesi – che tra l’altro minacciano di schierare la Primavera al ritorno – dovrebbero battere il Suditrol (capolista del girone A) con 5 gol di scarto e poi rimontare 19 punti in classifica chiudendo nelle prime tre. Un impresa ai limiti dell’impossibile.

LEGGI ANCHE

PALERMO, STAND-BY PER DAMIANI

CATANIA: IN ARRIVO SIMONETTI