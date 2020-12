Rimane l’ultima partita da recuperare al Palermo. Mercoledì 2 dicembre (ore 15.00) è in programma la sfida con la Viterbese, valida per l’8a giornata, poi il calendario tornerà a stabilizzarsi, senza più turni infrasettimanali per il 2020 (tranne quello in cui tutta la C scende in campo, il 23 dicembre).

Benedetto Giardina, sulle pagine del Giornale di Sicilia, ricorda che Palermo – Viterbese chiude un ciclo terribile per i rosa, con tante partite ravvicinate a causa dell’emergenza Covid che ha colpito la squadra di Boscaglia. Erano quattro, infatti, le gare da recuperare: Catanzaro (1 – 1), Turris (0 – 1), Potenza (1 – 0) e Viterbese.





L’unica partita mancante nel calendario del Palermo, dopo la Viterbese, sarà quella col Trapani, cancellata dal programma dopo l’esclusione dei granata. A dicembre, però, i rosa avranno gare fondamentali per il fuuro del campionato.

Domenica c’è il Foggia, fuori casa, poi si tornerà a giocare ogni sette giorni. Il 13 si torna al “Barbera” contro la Casertana, giorno 20 in trasferta contro la Vibonese e il 23 dicembre c’è il big match, a Palermo, contro il Bari, prima dello stop invernale.

