Vasic saluta Padova e si avvicina sempre di più al Palermo. Il trequartista ha già svolto le visite mediche con i rosanero e prenderà parte, nei prossimi giorni, al ritiro in Trentino (e forse anche al pre-ritiro di Veronello, che inizierà oggi).

La firma, su un contratto lungo di 5 anni, arriverà a breve, ma prima Vasic ha voluto salutare il Padova, che lo ha fatto diventare grande e che infatti il giocatore ha chiamato “casa”.

“Quando la domenica mi sedevo dietro la porta e guardavo il campo attraverso la rete – ha scritto su Instagram Vasic – sognavo di poter, un giorno, vestire la maglia della mia città. Da semplice raccattapalle e tifoso, ho avuto l’onore di difendere i colori della mia squadra in giro per l’Italia”.

“Mi sento privilegiato – ha aggiunto – e voglio ringraziare tutti coloro che, in questo percorso, mi hanno regalato emozioni e aiutato a crescere. Se non sono più quel bambino con un sogno nel cuore è grazie a voi. Padova, casa, per sempre parte di me”.

