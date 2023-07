MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Ci stiamo preparando al meglio per avere una stagione piena di soddisfazioni per noi e per i tifosi”. Eugenio Corini carica l’ambiente in vista della prossima stagione, che il Palermo ha iniziato da poche ore con l’inizio del pre-ritiro a Veronello, in cui verranno svolti alcuni test per capire le condizioni dei giocatori.

I CONVOCATI PER IL RITIRO

“Si ricomincia con grande motivazione ed energia” dice in un video-intervista Corini, che poi parla nello specifico del ritiro in Trentino fra Ronzone e Pinzolo: “Sarà un mese importante di preparazione, con strutture che ci permetteranno di lavorare al meglio. Sappiamo bene dove andremo e abbiamo tutto quello che serve per lavorare al meglio: le strutture sono adeguate e il clima ci aiuterà. Lavoreremo nelle migliori condizioni”.

Parlando della prossima stagione, Corini riconosce che “sarà molto impegnativa. Come già ha detto Gardini nel bilancio di fine stagione, abbiamo fissato una linea molto chiara, che rispetti le ambizioni della città. Sappiamo dove vogliamo arrivare”.

Corini si sofferma anche sullo scorso campionato, in cui “sono state radicate un’idea e un’identità. Abbiamo affrontato alcune difficoltà che siamo riusciti a superare – aggiunge il tecnico – e abbiamo anche sognato, andando vicini ad un obiettivo che inizialmente non era preventivato. Ma quel mancato obiettivo ci darà più motivazioni e forza per fare una grande stagione”.

Infine, Corini parla sia del mercato, dicendo che c’è un contatto continuo con Rinaudo per prendere dei “giocatori forti e motivati, che reggano la pressione e l’ambizione della città”, sia della campagna abbonamenti: “Il sostegno del pubblico sarà importante, che è il 12° uomo in campo. Sono sicuro ce saranno in tanti e speriamo di potergli dare tante soddisfazioni”.

LEGGI ANCHE

PALERMO, VASIC SI AVVICINA

PALERMO, AFFARI COL PISA

CALCIOMERCATO PALERMO, OPZIONE VALOTI PER IL CENTROCAMPO

IL PALERMO CERCA ANCHE BARBERIS

PALERMO, SI PARTE: AL VIA LA RINCORSA VERSO LA SERIE A

POMINI: “PALERMO, STA NASCENDO UNA BELLA SQUADRA”