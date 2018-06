Il sito ufficiale della società rosanero comunica una variazione sulla vendita dei biglietti per il settore ospiti. Su indicazione della Questura di Palermo, infatti, la vendita dei tagliandi per i tifosi del Venezia che vorranno seguire la squadra al “Barbera” è al momento sospesa.

La sospensione della vendita dei biglietti per gli ospiti sarebbe legata ai tafferugli della notte scorsa fra le due tifoserie in diverse zone della città (tra cui Piazzale Roma), in cui sarebbero avvistati anche sostenitori del Padova (gemellati con i rosa e rivali dei lagunari).

Le forze dell’ordine sono intervenute per fermare quello che è stato denunciato come un vero e proprio assalto. Il bersaglio era un pullman messo a disposizione da Actv per i supporters giunti dalla Sicilia, che hanno anche tentato di scendere dal mezzo per rispondere. Tra loro si segnalano due feriti lievi, uno dei quali colpito da una scheggia di vetro di un finestrino, dopo un lancio di oggetti e colpi di spranga contro il mezzo.

La Digos sta indagando su quanto accaduto e sta visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza, mentre è al vaglio del questore Danilo Gagliardi la possibilità di alcuni provvedimenti di Daspo. Continua a buon ritmo, nel frattempo, la vendita normale dei ticket per gli altri settori del Renzo Barbera. Qui tutte le info.

