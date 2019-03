Il Palermo avrebbe raccolto gran parte della somma necessaria a saldare le scadenze degli stipendi entro lunedì. A riportare la notizia è Benedetto Giardina sulle pagine del Giornale di Sicilia, dove si legge che dietro al raggiungimento della somma ci sarebbe anche la famiglia Zamparini.

Rino Foschi, nei giorni scorsi, ha sempre ostentato sicurezza sul pagamento degli stipendi entro la scadenza e il pagamento di 3,8 milioni servirà per non incorrere in penalizzazioni. “Per mettere dentro questa somma – si legge sul GdS – è stato necessario andare oltre alla semplice riscossione dei crediti attesi da altri club calcistici. Per questo motivo si è fatta strada un’ipotesi divenuta concreta dopo l’uscita di scena di Mirri: quella dell’intervento di Zamparini“.

In questo scenario entra in gioco il credito che il Palermo vanta nei confronti di Alyssa, holding lussemburghese che aveva acquistato Mepal e il marchio rosanero. Il credito ammonta a 22,8 milioni e una rata, pari a 2,8 milioni, sarebbe dovuta entrare a luglio nelle casse del Palermo; per questo si starebbe pensando di delegare il pagamento di quest’ultima alla famiglia Zamparini.

Foschi è sempre stato sereno sotto questo punto di vista ma la soluzione “Alyssa-Zamparini” non può certo salvare il club rosa. Preziosi si è defilato ma se riuscisse a vendere il Genoa si potrebbe riaprire la trattativa. Pista viva, invece, è quella che porta a York Capital: il fondo americano aveva chiesto tempo e il possibile pagamento di questa rata di marzo consente di guadagnare altre settimane.

