Palermo, Verre tenta il recupero in extremis per la Reggiana. Ranocchia si scalda

Il Palermo spera di recuperare Valerio Verre in tempo per la sfida contro la Reggiana. Il numero 26 si era fatto male contro il Modena ma si spera in un ritorno in extremis.

Verre, infatti, è stato tra i migliori nel primo tempo del Braglia. Intanto, con il gol realizzato su assist di Di Francesco; poi, con una prestazione di assoluto valore interrotta da una botta rimediata in campo.

Al suo posto è entrato Ranocchia, ma il gioco del Palermo ne ha risentito, scrive il Giornale di Sicilia. Il numero dieci rosanero non è ancora riuscito a incantare: nessuna rete e appena due assist col Sudtirol.

Probabile comunque che contro la Reggiana tocchi a lui nonostante un recupero accelerato dell’ex Sampdoria. Verre, se tornasse a disposizione di Dionisi, potrebbe verosimilmente giocare uno spezzone.