Lo storico attaccante dell’Italia, Paolo Rossi, ha parlato in conferenza stampa in occasione del corso di aggiornamento professionale per giornalisti “Comunicare lo sport. Il calcio e la sua Nazionale”: “Il mio nuovo ruolo in tv? La Rai mi dà l’opportunità di lavorare, di rimanere a contatto con il mondo del calcio e resto nell’attualità. Iniziamo da ragazzi con passione, poi diventa una professione. Chi fa televisione ha una grande responsabilità, le parole pesano sempre, tutti ti seguono e diventi un modello. In Rai sono bravi e preparati per affrontare ogni argomento e parlare di calcio è un piacere.

Le sue sensazioni su Palermo: “Son contento di essere qua a Palermo: giocai qua a Palermo in Serie B con il Vicenza… e ho vinto 1-0 (ride, ndr.). Quell’anno salimmo anche in A. Venni qua a Palermo 8 anni fa per presentare un libro, amo la Sicilia”.

“Rapporti con i giornalisti? Nel mondiale del 1982 c’erano tante pressioni e decidemmo il silenzio stampa, ma c’è sempre stata fiducia. Allora non c’erano filtri con i giornalisti, il rapporto era costante e il confronto era diretto, senza uffici stampa. Forse è stata l’ultima epoca in cui ci sentivamo vicini ai giornalisti e alla gente. Oggi vedo un po’ più di distacco, togliendo responsabilità ai ragazzi; dovrebbe prendersela un po’ di più”.