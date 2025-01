Pasqualin: “Osti ha grande esperienza. Bisogna risolvere il problema di Brunori”

L’avvocato Claudio Pasqualin è stato intervistato per TMW e ha parlato del cambio di direttore sportivo in casa Palermo: Morgan De Sanctis è stato esonerato, al suo posto subentra Carlo Osti, che verrà presentato oggi (martedì 7 gennaio) in conferenza stampa.

“Osti è una persona di grande esperienza, ha lavorato ad alti livelli con Sampdoria e Atalanta. Il Palermo è un ambiente complicato. Le possibilità dei rosa di fare i playoff da protagonisti ci potrebbero ancora essere, rimane il problema irrisolto di Brunori, che va ancora risolto. Bisogna risolvere”.

Sulla possibilità di vedere ancora Domenico Berardi in Serie B con la maglia del Sassuolo, dice: “O arriva un’offerta che al momento non mi pare ci sia, altrimenti il Sassuolo sarà contento di andare in A con Berardi”.





