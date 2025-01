GdS – “Palermo, il calciomercato entra nel vivo: sfuma Vasquez, piace Lapadula”

La sessione invernale di calciomercato entra nel vivo. Il Palermo si prepara a rafforzare la rosa dopo il recente cambio di direttore sportivo, con Carlo Osti che ha preso il posto di Morgan De Sanctis. Tra le priorità figura la necessità di aggiungere un nuovo portiere, soprattutto dopo che è sfumata la possibilità di ingaggiare Vasquez, colombiano classe 1998 dell’Empoli, attualmente in prestito al Milan. La dirigenza sta ora valutando altre opzioni per completare il reparto.

Le alternative includono profili esperti come Silvestri della Sampdoria e Joronen del Venezia, sebbene le trattative siano ancora in fase preliminare. Tuttavia, si prende in considerazione anche la possibilità di puntare su giovani talenti, già nel giro delle nazionali giovanili e capaci di offrire prospettive interessanti per il futuro del club rosanero. L’obiettivo è assicurarsi un portiere affidabile che possa garantire copertura nelle situazioni di emergenza.

Massimiliano Radicini, sulle pagine del Giornale di Sicilia, scrive che parallelamente il Palermo lavora anche per rinforzare altri reparti. Sulla fascia sinistra, si monitora la situazione di Di Chiara, in uscita dal Parma, mentre a centrocampo si osserva con attenzione la posizione di Gomes. La priorità resta mantenere competitiva la squadra e offrire soluzioni alternative al tecnico Dionisi in vista della seconda parte della stagione.





Un focus particolare è riservato al reparto offensivo, dove si attende di definire il futuro di Brunori. Il capitano alla fine potrebbe anche restare, ma intanto piace Lapadula, che in caso potrebbe essere inserito in uno scambio proprio con l’attuale 9 rosanero.

