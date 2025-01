CorSport – “Calciomercato, Palermo in azione: spunta Raimondo”

Il Palermo va a caccia di rinforzi nella sessione invernale di calciomercato. Il d.s. Carlo Osti è già in azione, anche se come primo nuovo acquisto si può considerare Alexis Blin, vicino al rientro, che è previsto tra fine gennaio e inizio febbraio.

Antonio La Rosa, sulle pagine del Corriere dello Sport, scrive che è decisamente in salita la strada che porta al portiere Vasquez. Più semplice l’operazione Marco Silvestri, attualmente alla Sampdoria. In attacco, invece, piace Antonio Raimondo, giovane punta classe 2004 che sta trovando pochissimo spazio nel Venezia.

Per questo riguarda il centrocampo, è stato proposto Pajtim Kasami, che non rientra più nei piani della Sampdoria, ma la società targata City Group non sembra interessata. Aumentano, invece, le pretendenti per Matteo Brunori: anche il Sassuolo si è fatto vivo.





LEGGI ANCHE

PASQUALIN: “OSTI HA GRANDE ESPERIENZA”