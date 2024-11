Perinetti: “Palermo – Sampdoria? Un derby tra due grandi deluse”

Giorgio Perinetti, ex dirigente con un passato importante al Palermo, è stato intervistato per La Repubblica, edizione di Genova, e ha parlato dell’imminente match tra i rosanero e la Sampdoria, in programma domenica 24 novembre alle 17.15.

“Un derby tra due grandi deluse – afferma – . Il Palermo è entrato in una grande dimensione internazionale, che darà grandi soddisfazioni nell’immediato futuro. Tutti pensavano ad una protagonista assoluta. La Sampdoria aveva rilanciato alla grande e sembrava destinata ad un ruolo analogo”.

“La Serie B resta un campionato imprevedibile e da decifrare, ma soprattutto dopo le soste si verificano risultati molto sorprendenti – continua – . Con queste premesse, Palermo – Sampdoria è la classica gara da tripla, ma certamente la posta in palio è importante e la compagine vittoriosa prenderà tanto slancio





LEGGI ANCHE

PALERMO, DIVORZIO CON LUCIONI