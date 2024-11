Lucioni rescinde con il Palermo, il Cosenza è una possibile destinazione

Fabio Lucioni dice addio al Palermo, ma potrebbe rimanere in Serie B. L’esperto difensore, che ha compiuto 37 anni a settembre, vuole continuare la sua avventura da calciatore dopo la risoluzione contrattuale col club rosanero e potrebbe accasarsi in una società di cadetteria.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Cosenza è una possibile destinazione. La squadra di Alvini occupa attualmente il tredicesimo posto in classifica e Lucioni rappresenterebbe un rinforzo di assoluto spessore per la difesa.

Per Lucioni, invece, Cosenza potrebbe rappresentare un’opportunità importante per continuare a giocare. Il difensore sta comunque pensando anche a quando appenderà gli scarpini al chiodo e sta seguendo il corso per diventare direttore sportivo.





