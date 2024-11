Palermo, divorzio von Lucioni: risoluzione immediata. Baniya verso il recupero

Un giocatore saluta i compagni e va via, mentre un altro sembra tornare disponibile per Alessio Dionisi. Si tratta di Lucioni e Baniya, con il primo che ha chiuso definitivamente la sua avventura in rosanero e il secondo che procede verso il recupero.

Lo “zio” in cambio di una buonuscita rescinderà l’accordo con il Palermo chiudendo in anticipo la sua avventura in Sicilia. Sarebbe dovuto essere un trascinatore ma i continui infortuni e l’acquisto di Nikolaou è Baniya avevano frenato e interrotto il rapporto, con Lucioni ormai “separato in casa” che si allena a parte dai compagni.

La trattativa per trovare la quadra dell’addio col suo procuratore procedeva da settimane. Baniya, invece, dopo aver saltato le sfide con Mantova, Cittadella e Frosinone procede verso il recupero. Già da valutare un suo impiego nel prossimo incontro di B con la Sampdoria. Lo scrive il Giornale di Sicilia.