Henry a Repubblica: “Possiamo far meglio. Le prossime due gare saranno decisive”

“Possiamo sicuramente fare meglio. Anche io so che posso fare meglio. Questa sarà la nostra missione per le prossime settimane”. Non ha dubbi Thomas Henry, intervistato da La Repubblica su vai temi tre cui il prosieguo del campionato.

Secondo l’attaccante, il Palermo “è una società che deve stare in serie A per tanti motivi – spiega -. Un club che è conosciuto in tutto il mondo. Il torneo non è finito. Non è mai finito. Lo so che per la tifoseria e per chi segue il Palermo è difficile sentirsi ripetere queste frasi, ma io sono sicuro”.

“Il nostro compito è quello di lavorare ancora di più. La squadra è in crescita. La vedo lavorare bene durante la settimana. Nel calcio è difficile chiedere tempo ma a noi serve questo. Stiamo crescendo, ma ci mancano ancora i risultati. Dobbiamo fare in fretta. Non possiamo dire bugie ai nostri tifosi. Le prossime due settimane saranno decisive”, conclude.