Catania – Trapani, rissa in curva: due tifosi arrestati

Durante il derby Catania – Trapani, vinto poi dai padroni di casa per 2 – 1, una rissa tra tifosi ha scatenato il caos sugli spalti, in particolare in nella curva Sud del “Massimino”.

Gli agenti della Digos, dopo aver esaminato le immagini delle telecamere, hanno identificato e arrestato due tifosi catanesi di 28 e 37 anni, accusati di rissa aggravata e danneggiamento durante una manifestazione sportiva.

Il tribunale ha disposto gli arresti domiciliari per il 28enne e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il 37enne. Entrambi riceveranno inoltre il Daspo, che impedirà loro di accedere agli impianti sportivi in occasione di eventi futuri.





I due sono stati ripresi mentre colpivano altri tifosi con pugni e calci, alimentando la violenza e provocando il cedimento di una balaustra nella settore curva Sud, con decine di persone ferite. I due hanno continuato a sferrare calci e pugni anche ad alcuni tifosi caduti a terra.

