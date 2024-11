Trapani, Antonini inibito: è la seconda volta in un mese

Il presidente del Trapani, Valerio Antonini, è stato inibito per la seconda volta in un mese. La sanzione è arrivata in seguito al derby contro il Catania, perso dalla squadra di Aronica.

La prima sanzione era stata decisa dal Giudice Sportivo in seguito ai toni troppo accessi e alle ingiurie nei confronti dell’arbitro durante la partita persa contro l’Avellino. A causa di queste furiose contestazioni, era arrivata l’inibizione, che impediva ad Antonini di svolgere attività in seno alla FIGC o ricoprire cariche fino al 28 novembre.

Tuttavia, dopo la partita col Catania, Antonini è stato nuovamente sanzionato “per avere tenuto una condotta non corretta in quanto faceva acceso negli spogliatoi nonostante il provvedimento di inibizione in corso di esecuzione”. Si tratta, quindi, della seconda inibizione in un mese per il patron del Trapani.





