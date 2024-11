Il Palermo premiato per la miglior campagna di marketing

Riconoscimento prestigioso per il Palermo. La società rosanero è stata premiata durante il Social Footoball Summit 2024 per la miglior campagna di marketing.

Il premio fa riferimento alla massiccia campagna che ha accompagnato il lancio dei kit Puma per la stagione 2024/25. Un ‘viaggio’ che è iniziato a New York con lo svelamento della prima maglia, quella rosanero, per poi proseguire a Manchester per il completo nero e concludersi a Palermo con la presentazione della originale maglia con i colori della cassata siciliana.

Un lavoro apprezzato da tanti tifosi e appassionati, che è valso il premio come miglior campagna marketing. Il claim era stato “This is where I belong“, liberamente trasposto in Italiano con “Il mio posto nel mondo”. Nella nota pubblicata dal Palermo era stata data questa interpretazione: “Vuole identificare la passione rosanero come un luogo ideale in cui sentirsi a casa. Non importa dove siamo, da dove veniamo: la nostra fede, rappresentata dalla maglia rosanero, è il luogo a cui apparteniamo, il nostro posto nel mondo”.





