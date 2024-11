Palermo ‘succursale’ del City Group? Gardini: “Una fake news assoluta”

Ma il Palermo è soltanto una ‘succursale’ del City Football Group? Giovanni Gardini, amministratore delegato e direttore generale del club rosa, risponde a questa domanda che tanto ha fatto e sta facendo discutere i tifosi e gli addetti ai lavori.

“È una fake news assoluta – dice durante l’intervento al Social Footoball Summit 2024 – . Ogni società ha una propria autonomia completa. C’è una grande interazione e condivisione, con un passaggio di informazioni riguardanti tutte le aree. Si fa sistema e industria. Fare parte del City Group vuol dire avere la capacità di condividere, anche dal punto di vista sportivo”.

Sul modus operandi del City Group, dice: “Noi siamo per il fare, non per dire e fare proclami. Non vogliamo dare slogan. Sicuramente abbiamo sbagliato, ma vogliamo ridurre gli errori. Non è importante quello che si dice. Bisogna essere coerenti e credibili, per noi sono qualità basilari”.





“Lo ribadisco, dal punto di vista sportivo non stiamo rispettando le attese – afferma Gardini – . Dobbiamo cercare di ottenere risultati migliori. Il risultato sportivo ha la priorità, che è migliorato da tutto quello che ruota attorno (marketing, pubblicità… ndr.). Palermo ora ha una grandissima visibilità”.

E sulla difficoltà più grande da quando è a Palermo, Gardini è sintetico: “Vincere le partite“.

