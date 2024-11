Bucchi: “Il Palermo ha la possibilità di rientrare in corsa”

Cristian Bucchi, ex allenatore di Ascoli e Triestina tra le altre, è stato intervistato per La Gazzetta e ha parlato del campionato di Serie B, affermando che il Palermo ha tutte le carte in regola per rientrare in corsa, in riferimento alle primissime posizioni di classifica.

“Fuga delle prime tre? Hanno una solidità notevole, non solo lo Spezia, che è imbattuto. Il Pisa ha trovato in Inzaghi una certezza in termini di compattezza, mentre il Sassuolo è la squadra più forte in assoluto, capace di calarsi perfettamente nella realtà della Serie B. Si giocheranno sicuramente il titolo d’inverno, ma per il titolo finale sarà importante gestire bene la pausa e il mercato”, afferma Bucchi.

Sulle possibili inseguitrici, dice: “La Cremonese ha un buon calendario, il Palermo ha la possibilità di rientrare in corsa con le prossime due partite contro Samp e Spezia. Il Cesena è l’unica vera sorpresa, ma tutte devono trovare maggiore continuità”.





Bucchi parla anche della possibilità che i playoff non si disputino a causa della distanza tra la terza e la quarta: “Non credo. Ci saranno momenti di difficoltà e basta che una ceda per rimettere tutto in gioco. Però è fondamentale che le squadre dietro si sveglino. Senza il Cesena, questa ipotesi sarebbe stata più concreta”.

LEGGI ANCHE

PALERMO, DIAKITÉ VUOLE STUPIRE