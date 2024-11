Calciomercato, la Sampdoria cerca un attaccante: piace Brunori

Periodo di grandi riflessioni in casa Sampdoria. La squadra sta attraversando un momento di crisi, le prime sembrano già troppo lontane e la gara col Palermo è diventata decisiva per il futuro di Andrea Sottil, già il secondo allenatore in questa stagione (dopo l’esonero di Pirlo). Il calciomercato invernale, però, può venire in aiuto.

La Sampdoria starebbe cercando un attaccante. Sono stati troppi gli infortuni, come quello lungo di Massimo Coda, quindi si cerca un’altra punta che possa rinforzare il reparto. Sul taccuino del direttore sportivo Pietro Accardi ci sono nomi di primissimo piano.

Uno dei profili più interessanti per la Sampdoria è quello di Matteo Brunori. L’attaccante sta trovando poco spazio con Alessio Dionisi e a gennaio potrebbe essere ceduto. Sarebbe il nome perfetto per i blucerchiati, che cercano un calciatore top per rilanciare la squadra.





In corsa ci sono anche Alberto Cerri – che dopo la stagione di B da protagonista a Como, è finito ai margini del progetto – e Christian Gytkjaer, attualmente a Venezia, che vanta già due promozioni in Serie A, è in scadenza a giugno e può rappresentare una vera occasione.

