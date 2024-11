Sassuolo, Pierini: “Palermo e Samp piazze storiche, guai a sottovalutarle”

Nicholas Pierini, attaccante del Sassuolo, è stato intervistato per La Gazzetta dello Sport e ha parlato dell’andamento del campionato, che vede i neroverdi in fuga insieme a Pisa e Spezia.

“In Serie B non si può mai dire – afferma – . Il Pisa ha grande entusiasmo, lo Spezia è una squadra solida, ma attenzione anche a chi sta inseguendo. Palermo e Sampdoria sono piazze storiche che potrebbero avvicinarsi nei prossimi mesi e dire la loro per la promozione. Guai a sottovalutarle“.

“Per la promozione, sarà una lunga volata contro squadre solide come Pisa e Spezia. Noi abbiamo grande qualità, indipendentemente da chi gioca o subentra”, conclude Pierini.





