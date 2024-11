Ventura: “Brunori non sposta gli equilibri. Il problema del Palermo è la mentalità”

Gian Piero Ventura, ex allenatore del Torino tra le altre e c.t. della Nazionale, è stato intervistato per TuttoB e ha parlato del campionato, soffermandosi sulla situazione difficile del Palermo, che non riesce a fare il salto di qualità.

“Il Palermo è partito con ambizioni di vittoria, è chiaro, sia per il mercato che ha fatto che per l’allenatore che ha preso. Come Bari, è una grande piazza con una tifoseria importante, ergo le aspettative sono alte”, afferma.

Sulla situazione di Matteo Brunori, finito un po’ ai margini, dice: “È un buon giocatore, però non mi sembra che sposti gli equilibri. Non credo sia questo il problema del Palermo”.





“Penso piuttosto che si tratti di un problema di squadra, mentalità, umiltà, rabbia e voglia feroce di essere protagonisti. Nel momento in cui non riesci ad esserlo, devi andare a cercare quali sono le motivazioni che non ti permettono di emergere come dovresti, vista la rosa che hai a disposizione”, conclude.

