Pep Guardiola resta al Manchester City, rinnovato il contratto

Pep Guardiola resta al Manchester City. Dopo mesi di riflessione, il tecnico ha scelto di prolungare la sua avventura per un altro anno (aveva il contratto in scadenza a giugno 2025), con la possibilità di estendere il rapporto fino al 2027.

La decisione rappresenta un’importante svolta per il club, che si assicura la continuità del suo allenatore di maggior successo. Se l’accordo verrà onorato nella sua interezza, Guardiola raggiungerà oltre un decennio sulla panchina del City.

Come riportato inizialmente dall’Athletic, Guardiola, che ha dominato il panorama calcistico inglese vincendo sei degli ultimi sette titoli di Premier League e portando la squadra al successo in Champions League e nella Coppa del Mondo per Club, potrebbe avvicinarsi al record storico di longevità del club stabilito nel dopoguerra da Les McDowall.





La decisione finale è dipesa dall’allenatore stesso. Guardiola ha affrontato una riflessione profonda, complicata dai problemi fisici che lo hanno afflitto nella scorsa stagione e dall’intervento chirurgico alla schiena. Inoltre, la prospettiva di guidare una nazionale ha contribuito alle sue esitazioni. Dopo un’attenta analisi, tuttavia, Guardiola ha trovato le motivazioni necessarie per impegnarsi almeno fino al 2026, con un’ulteriore opzione per il 2027.

La scelta del tecnico potrebbe dare nuova linfa a una squadra attualmente in difficoltà, reduce da quattro sconfitte consecutive, ma ancora ben posizionata in una stagione appena iniziata. Sul lungo periodo, la sua presenza garantirà stabilità al progetto, facilitando la transizione con il nuovo direttore sportivo Hugo Viana e aiutando a rinnovare una rosa che mostra segni di invecchiamento. L’annuncio ufficiale è atteso entro la fine della settimana e il tema dovrebbe dominare la conferenza stampa pre-partita di Guardiola prevista per venerdì, in vista della sfida contro il Tottenham.

LEGGI ANCHE

PALERMO, DIVORZIO CON LUCIONI