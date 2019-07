Continua l’esodo dei calciatori del Palermo. Una volta che verrà ufficializzato il fallimento del club, tutti i calciatori saranno liberi di accordarsi a parametro zero con un’altra squadra e tra questi ci sarà anche Ivaylo Chochev che – secondo quanto riportato da Sky Sport – ha trovato un accordo con il Pescara.

Il centrocampista bulgaro, reduce da un lungo e brutto infortunio, si è accordato con il club abbruzzese e l’ingaggio diventerà ufficiale una volta risolta la questione societaria rosanero. Dopo cinque anni in Sicilia, dunque, Chochev proseguirà il proprio percorso in Italia, al Pescara in Serie B.

